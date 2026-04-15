Из-за половодья с 15 апреля изменили расписание перевозки жителей Заокского

В нем указаны рейсы теплоходов по маршруту Рязань — Заокское и обратно, а также автомобиля «Камаз» от села и от горки. Отправление из Рязани в 05:45, 14:30 и 17:45. Обратно на теплоходе из Заокского — в 06:35, 15:20 и 18:35. «Камаз» от села отправляется в 06:10, 14:55 и 18:10, от горки — в 06:15, 15:00 и 18:15.