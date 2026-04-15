40% жителей Рязанской области используют ИИ в работе — как помощника или полноценного коллегу. Об этом свидетельствуют данные опроса экспертов hh.ru.
Выяснилось, что 37% респондентов активно применяют ИИ как хорошего помощника, но не считают его полноценным коллегой. Чаще всего это представители маркетинга, медиа, IT, науки и HR — они доверяют ИИ рутину и поиск информации, но не стратегические решения. Еще 3% назвали ИИ своим полноценным коллегой.
Таким образом, 40% опрошенных уже интегрировали ИИ в свою профессиональную деятельность. При этом 42% жителей не используют его из-за специфики работы — чаще всего это производство, безопасность, логистика, добыча сырья и розничная торговля.
Директор hh.ru в регионах Жанна Петрунина отметила, что 37% активных пользователей ИИ — позитивный сигнал, свидетельствующий о росте цифровой грамотности, а отсутствие ИИ в работе многих специалистов нормально, так как их профессии требуют человеческого подхода и эмоционального интеллекта.
