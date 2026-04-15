Госжилинспекция аннулировала лицензию рязанской УК
С 15 апреля прекращено действие лицензии ООО «УК «ОТКРЫТИЕ». Собственникам помещений многоквартирного дома № 56к1 на улицу Новоселов необходимо провести общее собрание и решить вопрос о выборе способа управления или выборе иной управляющей организации.
Госжилинспекция аннулировала лицензию рязанской УК. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
С 15 апреля прекращено действие лицензии ООО «УК «ОТКРЫТИЕ». Собственникам помещений многоквартирного дома № 56к1 на улицу Новоселов необходимо провести общее собрание и решить вопрос о выборе способа управления или выборе иной управляющей организации.