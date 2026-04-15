Эксперты рассказали о мошенничестве с «персональными надбавками» к пенсии

Мошенники активизировались в апреле, обманывая пенсионеров под предлогом обещания персональных надбавок. Как сообщает пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта, злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда России (СФР) и предлагают «дополнительный перерасчет» или «персональную надбавку». Отмечается, что для получения выплаты они просят назвать данные банковской карты или установить «приложение фонда», которое на самом деле является вирусом. Целевой аудиторией мошенников стали пенсионеры и получатели социальных выплат, что связано с индексацией пенсий в апреле.

В «Мошеловке» советуют не доверять таким звонкам и немедленно прекращать разговор, а также перезванивать на официальный номер горячей линии Социального фонда.

Специалисты напоминают, что индексация пенсий происходит автоматически, без необходимости подачи заявлений или звонков. Они также подчеркивают, что сотрудники СФР никогда не запрашивают данные карт и коды из смс по телефону.