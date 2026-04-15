Эксперт предупредил о новой волне мошенничества в сфере репетиторских услуг перед экзаменами

Эксперт предупредил о новой волне мошенничества в сфере репетиторских услуг перед экзаменами. Об этом изданию «Газете.Ru» директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision Николай Гончаров.

По его словам, в период подготовки к экзаменам мошенники активизировались в сфере репетиторства. Они обманывают и родителей с детьми, предлагая фейковые занятия, и самих репетиторов — под видом новых клиентов. Злоумышленники обещают гарантированный результат, доступ к «закрытым материалам» и присылают ссылки якобы для оплаты, которые ведут на поддельные страницы. Опасность не только в потере денег, но и в утечке персональных данных, доступа к почте, мессенджерам и банковским сервисам.

Эксперт советует не торопиться с решениями, проверять информацию и избегать подозрительных ссылок.