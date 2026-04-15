Назад в будущее. История крупнейшего рязанского автодилера «Регион 62»
Представим — на дворе 1975 год. Билл Гейтс и Пол Аллен...
Вчера 14:30
412
Как работает индустрия киберспорта и VR в Рязани
Игровая индустрия стремительно эволюционирует. Зумеры и...
9 апреля 17:30
1 623
ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
Это не просто новые дома, а целая экосистема для жизни,...
3 апреля 16:36
1 600
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
4 088
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
Брутализм в центре Рязани: как попасть на самое необычное светское событие года
Рязань привыкла к светским событиям в ресторанах, лофтах и галереях. Но это событие не имеет аналогов в истории города. Речь идёт о «Капитальной вечеринке» в недавно построенном многоуровневом паркинге в центре Рязани — объекте, который уже успел вызвать жаркие споры среди архитекторов и неравнодушных горожан.

Событие, которое нельзя афишировать (но мы всё равно расскажем)

Вечер в честь памятника брутализму организаторы позиционируют как закрытое светское событие с ограниченным числом гостей. В программе: живой оркестр, ретроавтомобили, демонстрация автозвука, фотовыставка и розыгрыши с призами от партнёров и многое другое.

«Мы не просто открываем паркинг, — комментирует представитель девелопера. — Мы показываем, как утилитарный объект может стать точкой притяжения для людей, которые ценят качество, эстетику и небанальные впечатления».

Почему это событие — знак для города?

Архитектурный брутализм долгое время оставался в Рязани «за кадром». Теперь же город получил объект, который органично вписывается в современную застройку центра и при этом не маскируется, а честно заявляет о своей функции.

Приглашённые эксперты уже назвали паркинг «первым архитектурным высказыванием такого уровня в Рязани за последние годы». И именно здесь, среди бетонных колонн и металлических конструкций, решено провести вечер, который запомнится надолго.

Организаторы подчёркивают: вечеринка закрытая. Пригласительные билеты не продаются — они распространяются среди партнёров, городской элиты и специальных гостей.

Однако, у наших читателей есть уникальная возможность получить бесплатный пригласительный.

Для этого нужно:

  • Перейти по ссылке (она активна только до конца этой недели)
  • Заполнить короткую форму регистрации.
  • Дождаться подтверждения — и ваш пригласительный будет отправлен в мессенджер.

Важно: количество мест ограничено. Регистрация не гарантирует получение пригласительного — оргкомитет оставляет за собой право отбора гостей для поддержания закрытого формата.

P. S. Для редакций

Если вы хотите получить аккредитацию для своего журналиста или осветить событие в рамках партнёрства — пишите на электронную почту info@kapital71.ru с темой письма «Памятник брутализму». Для СМИ предусмотрено ограниченное количество пресс-пропусков.