Банк России выпустит памятные монеты к годовщине Победы

Банк России выпустит в обращение памятные серебряные монеты, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Среди них — монета «Орден Славы» номиналом 3 рубля тиражом 3 тысячи экземпляров. Также будут выпущены монеты в честь героев войны — полководца Иссы Плиева и летчика Алексея Маресьева. На них представлены портреты героев и символы их подвигов.

Банк России выпустит в обращение памятные серебряные монеты, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Среди них — монета «Орден Славы» номиналом 3 рубля тиражом 3 тысячи экземпляров. Она пополнит серию «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «. На оборотной стороне изображены ордена Славы трех степеней, Вечный огонь и лавровые ветви.

Также будут выпущены монеты в честь героев войны — полководца Иссы Плиева и летчика Алексея Маресьева. На них представлены портреты героев и символы их подвигов.

В Центробанке напомнили, что памятные монеты являются законным средством платежа и обязательны к приему по номиналу на территории России.