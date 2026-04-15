«Автоимпорту» исполнилось 29 лет

Группе компаний «Автоимпорт» исполнилось 29 лет. 15 апреля, в среду, компания отметила очередную годовщину работы на российском автомобильном рынке.

Группе компаний «Автоимпорт» исполнилось 29 лет. 15 апреля, в среду, компания отметила очередную годовщину работы на российском автомобильном рынке.

За почти три десятилетия «Автоимпорт» стал одним из надежных поставщиков автомобилей из Китая, Кореи, Японии, ОАЭ и США.

Компания работает напрямую с внутренними рынками этих стран, предлагая клиентам актуальные модели и выгодные условия приобретения. В команду входят специалисты с глубокими знаниями в автомобильной индустрии, они помогают подобрать автомобиль под запросы покупателя, проводят тщательную проверку каждого транспортного средства и сопровождают сделку на всех этапах.

В 2026 году в дилерских центрах ГК «Автоимпорт» представлены бренды JETOUR, OMODA и JAECOO, EXEED, TANK, HAVAL PRO и CITY, GAC, LADA, МОСКВИЧ, CHANGAN, SOLARIS, GEELY, VOYAH и HONGQI. В 2026 году впервые в портфеле «Автоимпорта» появились и новые бренды — KGM и BELGEE.

Дилерские центры компании работают в нескольких городах Центральной России. В Туле, Тамбове, Липецке и Рязани они открыты уже не первый год и хорошо знакомы местным автомобилистам. А для Орла 2026 год стал премьерным: новый дилерский центр только начинает работу в городе.

Сегодня «Автоимпорт» продолжает развивать сеть дилерских центров, расширять модельный ряд и укреплять доверие клиентов. Компания делает ставку на качество, прозрачность сделок и профессиональный сервис — то, что ценят автомобилисты в Рязани и за ее пределами.