АКОРТ: в России в марте социально значимые продукты подешевели на 9,1%
В России в марте социально значимые продукты подешевели на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом 15 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на Ассоциацию компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).
В годовом выражении в марте снизились цены на базовые продукты в 16 из 25 социально значимых категорий. Больше всего в крупных торговых сетях подешевели:
- рис (-30,9%);
- белокочанная капуста (-29,8%);
- картофель (-29,6%);
- свекла (-28,6%);
- сливочное масло (-22,9%);
- поваренная соль (-22,2%);
- черный байховый чай (-11,4%);
- пшеничная мука (-10,5%).
Кроме того, снизилась стоимость вермишели (-9,7%), сахара-песка (-8,4%), свинины (-8,3%), куриных яиц (-7,1%) и подсолнечного масла (-6,3%).
Молоко подешевело на 4,3%, говядина — на 2%.