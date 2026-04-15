АКОРТ: в России в марте социально значимые продукты подешевели на 9,1%

В годовом выражении в марте снизились цены на базовые продукты в 16 из 25 социально значимых категорий. Больше всего в крупных торговых сетях подешевели: рис (-30,9%); белокочанная капуста (-29,8%); картофель (-29,6%); свекла (-28,6%); сливочное масло (-22,9%); поваренная соль (-22,2%); черный байховый чай (-11,4%); пшеничная мука (-10,5%). Кроме того, снизилась стоимость вермишели (-9,7%), сахара-песка (-8,4%), свинины (-8,3%), куриных яиц (-7,1%) и подсолнечного масла (-6,3%). Молоко подешевело на 4,3%, говядина — на 2%.

В России в марте социально значимые продукты подешевели на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом 15 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на Ассоциацию компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

В годовом выражении в марте снизились цены на базовые продукты в 16 из 25 социально значимых категорий. Больше всего в крупных торговых сетях подешевели:

рис (-30,9%);

белокочанная капуста (-29,8%);

картофель (-29,6%);

свекла (-28,6%);

сливочное масло (-22,9%);

поваренная соль (-22,2%);

черный байховый чай (-11,4%);

пшеничная мука (-10,5%).

Кроме того, снизилась стоимость вермишели (-9,7%), сахара-песка (-8,4%), свинины (-8,3%), куриных яиц (-7,1%) и подсолнечного масла (-6,3%).

Молоко подешевело на 4,3%, говядина — на 2%.