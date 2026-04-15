18 апреля в Рязани увеличат количество автобусов до Богородского кладбища

18 апреля на маршруте № 2 «Вокзал Рязань-2 — кладбище Богородское» увеличат количество автобусов до четырех. Общественный транспорт будет ходить по следующему расписанию: время отправления от вокзала Рязань-2: 06.45, 07.08, 07.30, 07.51, 08.12, 08.35, 08.57, 09.18, 09.39, 10.02, 10.24, 10.45, 11.05, 11.30, 11.55, 12.22, 13.01, 13.27, 13.52, 14.17, 14.37, 15.00, 15.25, 16.03, 16.28, 16.56; Богородского кладбища: 07.30, 07.53, 08.15, 08.36, 08.57, 09.20, 09.42, 10.03, 10.24, 10.47, 11.13, 11.40, 12.20, 12.45, 13.10, 13.35, 13.55, 14.15, 14.37, 15.00, 15.22, 15.46, 16.15, 16.48, 17.15.