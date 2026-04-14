Жители Рязанской области показали загрязненную из-за прорыва плотины реку

Жители деревни Балобаново Касимовского округа показали загрязненную реку Ксегжа. Об этом сообщили в группе «Касимов на связи». По словам очевидцев, река превратилась в «грязный ручей» из-за прорыва на плотине в районе деревни Варваровка. «Вода ушла за сутки, берега обваливаются», — уточнили они.