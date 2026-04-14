Житель Рязанской области добился компенсации за повреждение авто из-за выбоины

Рязанский областной суд вынес решение по делу о возмещении ущерба, причиненного ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Владелец легкового автомобиля подал иск после того, как его машина повредилась из-за выбоины на дороге в Сасовском районе.

Отмечается, что на автодороге М-5 Урал автомобиль наехал на выбоину размером 1 метр в длину, 0,64 метра в ширину и 0,1 метра в глубину. На этом участке дороги не было никаких предупреждающих знаков, которые могли бы сообщить водителям об опасности. Суд установил, что водитель не виноват в происшествии.

Дорога, где произошло ДТП, находится под ответственностью Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга». Суд провел экспертизу и выяснил, что стоимость ремонта автомобиля составила 80 тысяч рублей.

Суд первой инстанции решил, что ущерб был вызван ненадлежащим содержанием дороги и обязал ответчика выплатить более 90 тысяч рублей, включая расходы на экспертизу и эвакуатор. Судебная коллегия Рязанского областного суда подтвердила это решение — оно вступило в законную силу.