Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
10°
Срд, 15
10°
Чтв, 16
15°
ЦБ USD 76.25 -0.72 14/04
ЦБ EUR 89.14 -0.87 14/04
Нал. USD 77.22 / 76.70 14/04 13:14
Нал. EUR 90.51 / 91.00 14/04 13:14
Новости
Итоги года New
Публикации
Как работает индустрия киберспорта и VR в Рязани
Игровая индустрия стремительно эволюционирует. Зумеры и...
9 апреля 17:30
1 414
ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
Это не просто новые дома, а целая экосистема для жизни,...
3 апреля 16:36
1 505
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
3 986
Расширяй компанию и продавай товары за рубеж. Какие уроки дает предпри...
Рязанский центр экспорта помогает субъектам малого и ср...
30 марта 11:19
1 967
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Житель Рязанской области добился компенсации за повреждение авто из-за выбоины
Рязанский областной суд вынес решение по делу о возмещении ущерба, причиненного ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Владелец легкового автомобиля подал иск после того, как его машина повредилась из-за выбоины на дороге в Сасовском районе.

Отмечается, что на автодороге М-5 Урал автомобиль наехал на выбоину размером 1 метр в длину, 0,64 метра в ширину и 0,1 метра в глубину. На этом участке дороги не было никаких предупреждающих знаков, которые могли бы сообщить водителям об опасности. Суд установил, что водитель не виноват в происшествии.

Дорога, где произошло ДТП, находится под ответственностью Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга». Суд провел экспертизу и выяснил, что стоимость ремонта автомобиля составила 80 тысяч рублей.

Суд первой инстанции решил, что ущерб был вызван ненадлежащим содержанием дороги и обязал ответчика выплатить более 90 тысяч рублей, включая расходы на экспертизу и эвакуатор. Судебная коллегия Рязанского областного суда подтвердила это решение — оно вступило в законную силу.