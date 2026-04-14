В Сасове 15 апреля отключат электричество
В Сасове 15 апреля с 09:00 до 12:00 запланировано отключение электроэнергии. Об этом сообщили в администрации Сасовского округа.
Отключение пройдет по заявке ООО «Водоресурс».
Без света временно останутся: улица Революции (частично), улица Ново-Елатомская (частично), улица Гагарина (частично), улица Кадомская (частично), улица Пундикова, улица Делегатская (частично), улица Октябрьская (частично), улица Сидорова (частично), улица Краснознаменная, улица Текстильная, улица Типанова (частично), проспект Свободы (частично).
Дополнительную информацию можно уточнить по телефону диспетчерской службы: 5-09-88.