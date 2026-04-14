В Сапожковском округе Рязанской области открыли проезд по мосту, который затапливало половодьем

В Сапожковском округе открыли проезд по низководному мосту вблизи села Кривель, который был затоплен из-за подъема воды в реке Пара. Об этом сообщило издание «Пресса».

Начальник ГО и ЧС администрации округа Владислав Люлюшин сообщил, что 13 апреля мост сняли с контроля — он снова доступен для транспорта и пешеходов. Также руководитель столярного цеха в скиту Сергея Радонежского Денис Мягков рассказал, что половодье для них — тяжелый период, но производство не останавливали, продукцию переправляли на лодках.

По его словам, благодаря работникам переправы и транспортникам с половодьем справились на отлично, и теперь цех вернулся к обычному графику.

Фото и видео: «Пресса».