В Санкт-Петербурге школьник случайно выстрелил в одноклассницу из ракетницы

В Санкт-Петербурге школьник случайно выстрелил в одноклассницу из сигнальной ракетницы. Об этом сообщили в телеграм-канале «112». Следственный комитет Санкт-Петербурга проводит проверку по факту травмирования школьницы. Установлено, что её одноклассник произвел непроизвольный выстрел из «сигнала охотника» — восьмиклассница получила небольшие ожоги и отказалась от госпитализации.

