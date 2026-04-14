В Рязанской области полицейские изъяли 5,5 килограммов марихуаны

Полицейские изъяли более 5,5 килограммов наркотиков из дома жителя села Кипчаково в Рязанской области. Оперативники узнали, что 54-летний мужчина хранит большое количество марихуаны. Сотрудники полиции провели специальную операцию, чтобы задержать мужчину и предотвратить уничтожение улик. В его доме нашли мешки с высушенной марихуаной и фрагменты растений. В общей сложности было изъято 5515 граммов марихуаны и 382 грамма конопли. По предварительным данным, мужчина собрал семена дикорастущей конопли и вырастил растения на своем участке среди картофеля. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы по уголовному делу.

