Как работает индустрия киберспорта и VR в Рязани
Игровая индустрия стремительно эволюционирует. Зумеры и...
9 апреля 17:30
1 406
ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
Это не просто новые дома, а целая экосистема для жизни,...
3 апреля 16:36
1 495
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
3 980
Расширяй компанию и продавай товары за рубеж. Какие уроки дает предпри...
Рязанский центр экспорта помогает субъектам малого и ср...
30 марта 11:19
1 958
В Рязанской области нашли 115 случаев вмешательства в работу счетчиков газа с начала года
За три месяца 2026 года специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» в ходе проверок газоиспользующего оборудования выявили 115 фактов несанкционированного вмешательства в работу приборов учета газа (ПУГ). Больше всего нарушений зафиксировано в Рязани, Скопинском и Ряжском округах.

В результате нарушений абонентам в общей сложности доначисленно к оплате более 5,1 млн рублей.

Вмешательство в работу прибора учёта газа делает счётчик непригодным к эксплуатации. При выявлении такого нарушения абоненту производится перерасчёт платы за газ. В результате сумма к оплате кратно увеличивается. Расчет производится со дня последней проверки и контрольного снятия показаний счетчика до даты обнаружения нарушения. Если невозможно установить дату несанкционированного вмешательства, потребителю делают перерасчет платы за последние шесть месяцев по нормативам потребления.

Основные причины нарушения работы счётчиков — это установка приспособлений, которые замедляют работу и искажают показания. Газовики отмечают, что обнаружить следы вмешательства в счетный механизм очень просто.

Кроме того, вмешательство в работу прибора учёта газа создаёт угрозу жизни и здоровью людей, так как может привести к его поломке и, как следствие, возникновению утечки газа.