В Рязанской области мужчина едва не заколол жену вилкой из-за ревности

Инцидент произошел в поселке Лесной Шиловского района. В полицию обратилась 41-летняя местная жительница. Она сообщила, что ее нетрезвый 39-летний супруг угрожает ей убийством. Выяснилось, что мужчина упрекнул женщину в том, что она оказывает знаки внимания другому. Рязанка упреки опровергла, тогда ее супруг схватил вилку и стал угрожать ей убийством, если она не признается в попытке измены. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.

