В Рязанской области корневая губка поразила почти 5 тысяч гектаров сосновых лесов

В Рязанской области корневая губка поразила почти 5 тысяч гектаров сосновых лесов. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского центра защиты леса.

Лесопатологи рассказали о самой опасной болезни сосновых насаждений — корневой губке. Она поражает корни деревьев, вызывает их усыхание и ветровал, а лечения не существует.

На сегодня в Рязанской области зафиксировано 4896 га очагов этой болезни, из них 1551 га — с нарушенной устойчивостью. Пораженные участки есть в 17 из 19 лесничеств, больше всего — в Солотчинском, Сасовском и Шиловском. Чтобы сдерживать распространение, проводят санитарные рубки. Развитию болезни способствуют высокие рекреационные нагрузки.

Сведения о таких участках регулярно обновляют для своевременного назначения оздоровительных мероприятий.

Фото: рязанский центр защиты леса.