В Рязанской области коммунальщики огородили место прорыва ветками, а не забором

Жители Скопина сообщили, что на улице Комсомольской в микрорайоне Заречный коммунальные службы устраняют прорыв, но вместо нормального ограждения поставили ветки деревьев. По их словам, это не просто неуместно, но и опасно: пешеходы и водители не видят зону работ и могут упасть в яму или наступить на поврежденные коммуникации. Возмущенные горожане назвали такое отношение к безопасности позорным и потребовали немедленно установить полноценное ограждение по нормам.

Об этом сообщили в телеграм-канале «Скопин народный».

Фото: «Скопин народный».