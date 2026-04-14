В рязанской колонии работали экстренные службы

В ИК-2 прошли межведомственные пожарно-тактические учения. Сотрудники ведомственной пожарной охраны ИК-2 и дежурный караул ПЧ-8 МЧС России по Рязанской области отработали тактические навыки и практические умения в условиях, максимально приближенных к реальной чрезвычайной ситуации. «В ходе тренировки личный состав ведомственной пожарной охраны ИК-2 и специалисты МЧС России по региону показали высокий уровень подготовки и слаженность действий при выполнении совместных задач по спасению людей и ликвидации последствий условного пожара на объекте с круглосуточным пребыванием людей», — отметили в сообщении.

