В Рязани врачи ОКБ спасли 77-летнюю женщину после инсульта

В Рязани врачи областной клинической больницы спасли 77-летнюю женщину, у которой произошел инсульт по дороге в маршрутке. Пенсионерке стало плохо по пути из Марково в Рыбное. Водитель принял решение отвезти ее на станцию скорой помощи в Рыбновскую ЦРБ, где медики заподозрили инсульт и срочно направили пациентку в ОКБ.

В больнице женщине провели комплекс обследований, после чего выполнили тромболизис и тромбэкстракцию.

Отмечается, что с момента начала инсульта до госпитализации прошло около 50 минут, что позволило вовремя начать лечение. В течение двух недель врачи боролись за жизнь пациентки.

Сейчас ее выписали в удовлетворительном состоянии.