В Рязани у кукольного театра появятся заездные карманы и тротуар

Разработан проект обустройства заездных карманов на улице Есенина. Информацией в горадминистрации поделились в ответ на жалобу рязанцев в соцсетях. Документ предусматривает создание тротуара на участке около Театра кукол, а также заездных карманов для автомобилей. Это должно решить проблему безопасного подхода к пешеходному переходу у кукольного театра, написали в мэрии.

Рязанка пожаловалсь, что к пешеходному переходу у театра невозможно подойти, не испачкавшись, из-за того, что там нет тротуара.

«Мы так надеялись, что, обустраивая территорию вокруг театра, кто-то догадается, что к пешеходному переходу надо подойти нормально, а не по проезжей части. А там кругом грязь — приходится ждать, когда она засохнет», — делятся жители.

Реализация проекта зависит от выделения финансирования, подчеркнули в ответе.