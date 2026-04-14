В Рязани пройдет выставка-пристройство бездомных собак и кошек «Пойдем домой»

18 апреля с 11:00 до 16:00 в Доме молодежи состоится выставка-поиск дома для бездомных животных «Пойдем домой». Гости смогут познакомиться с питомцами из приютов, посетить ярмарку рукоделия, мастер-классы и благотворительную акцию «Домики желаний». Вход свободный.