В Рязани пенсионерки разняли драку во дворе

Инцидент произошел на улице Маяковского. По словам очевидцев, в драке участвовали три пенсионерки и несколько молодых людей. «Парень пришёл девушке делать предложение и его избили. Бабуши вышли на помощь», — отметили рязанцы. Официальной информации о происшествии нет.

В Рязани пенсионерки разняли драку во дворе. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

