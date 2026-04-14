Назад в будущее. История крупнейшего рязанского автодилера «Регион 62»
Представим — на дворе 1975 год. Билл Гейтс и Пол Аллен...
1 час назад
146
Как работает индустрия киберспорта и VR в Рязани
Игровая индустрия стремительно эволюционирует. Зумеры и...
9 апреля 17:30
1 431
ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
Это не просто новые дома, а целая экосистема для жизни,...
3 апреля 16:36
1 511
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
3 996
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России начали повышать пошлины на товары из «недружественных» стран
В России начали применять повышенные пошлины на товары из «недружественных» стран, даже если они ввозятся через страны ЕАЭС. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на предпринимателей и юристов. Речь идет о продукции, произведенной в «недружественных» государствах, но купленной в Казахстане, Беларуси, Армении или Киргизии. Ранее такие товары не облагались дополнительными сборами, так как получали статус товаров ЕАЭС.

Теперь на них распространяются повышенные ставки — от 15% до 50% в зависимости от категории. Ограничения затрагивают продукты питания, одежду, косметику, алкоголь и другие товары.

По оценкам экспертов, новые правила могут привести к росту цен, а часть продукции станет менее доступной для покупателей. Пошлины будут действовать до конца 2027 года.