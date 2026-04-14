В России начали повышать пошлины на товары из «недружественных» стран

В России начали применять повышенные пошлины на товары из «недружественных» стран, даже если они ввозятся через страны ЕАЭС. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на предпринимателей и юристов. Речь идет о продукции, произведенной в «недружественных» государствах, но купленной в Казахстане, Беларуси, Армении или Киргизии. Ранее такие товары не облагались дополнительными сборами, так как получали статус товаров ЕАЭС.

Теперь на них распространяются повышенные ставки — от 15% до 50% в зависимости от категории. Ограничения затрагивают продукты питания, одежду, косметику, алкоголь и другие товары.

По оценкам экспертов, новые правила могут привести к росту цен, а часть продукции станет менее доступной для покупателей. Пошлины будут действовать до конца 2027 года.