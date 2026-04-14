В России могут создать упрощенный механизм заключения брака между экс-супругами

В России предложили разработать механизм, упрощающий процесс повторного заключения брака для бывших супругов. Инициативу предложил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, передает «Абзац».

Он отметил, что в юридической практике часто встречаются случаи, когда пары ошибочно принимают решение о разводе, а затем сталкиваются с бюрократическими трудностями при желании восстановить отношения.

Иванов предложил внедрить упрощенную систему, позволяющую бывшим супругам оформлять заявление на повторный брак через портал «Госуслуги» без обязательного личного присутствия в ЗАГСе и с сокращенным сроком ожидания. Он подчеркнул, что если оба партнера согласны и нет имущественных споров или общих несовершеннолетних детей, то возможность узаконить примирение за один день станет значительным шагом вперед.

«Это не только сэкономит время и нервы, но и покажет, что государство поддерживает восстановление семьи», — отметил депутат. Иванов также добавил, что в эпоху цифровизации регистрация брака должна быть такой же простой, как получение справок онлайн.