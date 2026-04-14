В Россельхознадзоре по Рязанской области выявили 63 факта недостоверных деклараций на зерно

Хозяйствующие субъекты заявляли зерно для пищевых и кормовых целей, но в протоколах исследований отсутствовали данные о действующих веществах пестицидов, которые они применяли при выращивании. Все такие декларации признаны недействительными.

В Россельхознадзоре по Тамбовской и Рязанской областям выявили 63 факта недостоверных деклараций на зерно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

