В Пермском крае мужчина задушил беременную любовницу и спрятал ее тело на свалке

Мужчина испугался, что его тайный роман вскроется и разрушит законный брак. Проблему он решил радикально: прямо в салоне автомобиля он напал на 22-летнюю Марину, зная о еще неродившемся ребенке. Тело мужчина спрятал среди мусора. Его быстро задержали силовики.

В Пермском крае 46-летний мужчина задушил беременную любовницу и вывез ее тело на свалку. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

