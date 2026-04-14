В Окском заповеднике улучшили мобильную связь. Об этом 14 апреля на заседании правительства сообщил глава регионального минцифры Максим Соников. По его словам Соникова, в конце марта один из операторов сотовой связи установил новую базовую станцию. Благодаря этому сигнал стал стабильнее в поселке Брыкин Бор, а также на объектах Окского заповедника — в визит-центре, музее природы, возле конного центра и зубрового питомника.

«Улучшение связи важно и для сотрудников заповедника, и для посетителей, и важно для обеспечения пожарной безопасности», — заметил губернатор Павел Малков.

Параллельно прорабатывается вопрос проведения проводного интернета. Оператор уже собирает заявки от жителей близлежащих сел — Городковичи, Лакаш и других. Завершить работы планируется к октябрю 2026 года.