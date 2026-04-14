В одном из поселков Рязанской области руководителя водоканала оштрафовали за длительное отключение воды. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госжилинспекции.

Прокуратура Старожиловского района провела проверку и выявила, что в поселке Рязанские Сады нарушили нормативные сроки перерыва в подаче холодной воды. По этому факту руководителя МКП «Старожилово-Водоканал» привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами». Дело возбудили по материалам прокурорской проверки.