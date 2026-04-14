В Минпросвещения поддержали возвращение дежурств в школах

Минпросвещения России заявило, что дежурства и уборка в школах являются важной частью трудового воспитания. В министерстве отметили, что такая практика помогает формировать у детей трудолюбие и ответственность, и напомнили, что подобный опыт существовал в советской школе.

«Обязательные дежурства и уборка… являются инструментами трудового воспитания и общественно полезного труда», — подчеркнули в ведомстве.

При этом в Минпросвещения добавили, что при организации подобных работ необходимо учитывать возраст учеников, их физическую подготовку и другие особенности.