В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО 14 апреля

ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используют в интересах ВСУ. Также под удар попали: склады хранения беспилотников дальнего действия; хранилища горюче-смазочных материалов; пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили 14 управляемых авиабомб, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 391 БПЛА самолетного типа.