В Комсомольске-на-Амуре китайские рабочие устроили протест против низких зарплат
В Комсомольске-на-Амуре силовики блокируют въезд в закрытый городок, где проживают китайские рабочие компании «Петро-Хэхуа». Протесты против низких зарплат и невыплаты заработной платы продолжаются второй день. 14 апреля несколько десятков работников вновь вышли на демонстрацию у проходных местного нефтезавода. Дороги к НПЗ перекрыты Росгвардией и ОМОНом, но задержаний не было. Рабочие вернулись в городок, где их встретили правоохранители. Вход охраняется, и рабочим не рекомендуют покидать пределы. Протесты начались после расторжения контракта с «Петро-Хэхуа» компанией «Роснефть» из-за некачественных работ. Рабочие требуют возобновить договор и организовать встречу с руководством компании, находящимся за пределами России.

В Комсомольске-на-Амуре силовики продолжают блокировать въезд в закрытый городок, где проживают китайские рабочие компании «Петро-Хэхуа». Протесты против низких зарплат и невыплаты заработной платы продолжаются уже второй день. Об этом сообщили в телеграм-канале «Осторожно, новости».

Во вторник, 14 апреля, несколько десятков работников вновь вышли на демонстрацию, выстроившись возле проходных местного нефтезавода.

Согласно свидетельствам местных жителей, дороги к НПЗ были перекрыты сотрудниками Росгвардии и ОМОНа, однако задержаний не зафиксировано. После обеда рабочие вернулись в закрытый городок, где их также встретили правоохранители. Очевидцы сообщают, что вход в городок охраняет ОМОН, и рабочим настоятельно не рекомендуют покидать пределы.

Протесты начались после того, как заказчик работ — компания «Роснефть» — расторг контракт с «Петро-Хэхуа» из-за некачественного выполнения работ и нарушений сроков. Рабочие требуют возобновить действие договора и организовать встречу с руководством компании, которое в данный момент находится за пределами России.