В Госдуме заявили, что большинству россиян не хватает пенсий для выживания
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой разъяснить планы правительства по улучшению финансового положения пенсионеров в стране. Об этом пишет «Газета.Ru».

В своем обращении Делягин отметил, что доходы большинства российских пенсионеров недостаточны даже для выживания, не говоря уже о достойной жизни.

Средняя страховая пенсия в России составляет 27,2 тысячи рублей в месяц, тогда как пенсия по инвалидности — 17,2 тысячи, а социальная — 15,5 тысячи рублей. Депутат подчеркнул, что индексации пенсий не соответствуют реальному росту цен, и многие граждане вынуждены продолжать работать даже после выхода на пенсию, чтобы обеспечить себе минимальные условия для жизни.

Делягин также отметил, что обращения избирателей становятся все более критическими, особенно после недавнего повышения тарифов на ЖКХ. В связи с этим он попросил правительство сообщить о конкретных мерах, которые планируется реализовать до 2030 года для повышения финансовой обеспеченности пожилых граждан.