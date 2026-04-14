В Дягилеве открылся первый детский культурно-просветительский центр

В рязанском Дягилеве на базе «Улетной библиотеки» открылся первый детский культурно-просветительский центр. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своих соцсетях. Новое пространство предназначено для детей и направлено на знакомство с культурой и традициями страны, а также на получение дополнительных знаний и развитие.

По словам главы региона, подобные центры продолжат открывать и в других муниципалитетах области. В этом году они появятся в библиотеках Рязани, Сасова, Кадома, Спасского и Сараевского округов, а также в Михайловском историческом музее.

