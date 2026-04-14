В Бурятии школьница умерла, выпив отвердитель вместо сиропа от кашля. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, отец погибшей готовил изделия из дерева и эпоксидной смолы. Мужчина залил реагент в пустую емкость из-под лекарства и случайно поставил на полку рядом с таблетками. Накануне его дочь простудилась. Сожительница, не зная о подмене, дала ей жидкость из той самой бутылки.

Девочка умерла от острого отравления до приезда скорой.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Отец погибшей может отправиться в колонию на два года.