В 2026 году для детей с задержками в психразвитии в Рязани откроют 4 спецкласса

Больше 13 тысяч детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья учатся в школах и детсадах Рязани. Об этом стало известно на комитете городской думы по соцвопросам. С докладом о работе выступила начальник управления образования Татьяна Сарычева. По ее словам, во всех детсадах и школах города постоянно работают над тем, чтобы учеба и воспитание учитывали здоровье и возможности каждого ребенка. В 2025—2026 учебном году в рязанских детских садах воспитываются 404 ребенка-инвалида, из них 304 — с ограниченными возможностями здоровья, а также более 6,7 тысячи детей с ОВЗ. В школах обучаются 4 тысячи 552 ребенка с ОВЗ и 707 детей-инвалидов. В учреждениях дополнительного образования занимаются еще 138 детей-инвалидов и 1718 учеников с ОВЗ.