Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
10°
Срд, 15
Чтв, 16
15°
ЦБ USD 76.25 -0.72 14/04
ЦБ EUR 89.14 -0.87 14/04
Нал. USD 77.21 / 76.70 14/04 15:50
Нал. EUR 90.81 / 91.20 14/04 15:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
В 2026 году для детей с задержками в психразвитии в Рязани откроют 4 спецкласса
Больше 13 тысяч детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья учатся в школах и детсадах Рязани. Об этом стало известно на комитете городской думы по соцвопросам.

С докладом о работе выступила начальник управления образования Татьяна Сарычева. По ее словам, во всех детсадах и школах города постоянно работают над тем, чтобы учеба и воспитание учитывали здоровье и возможности каждого ребенка. В 2025—2026 учебном году в рязанских детских садах воспитываются 404 ребенка-инвалида, из них 304 — с ограниченными возможностями здоровья, а также более 6,7 тысячи детей с ОВЗ. В школах обучаются 4 тысячи 552 ребенка с ОВЗ и 707 детей-инвалидов. В учреждениях дополнительного образования занимаются еще 138 детей-инвалидов и 1718 учеников с ОВЗ.

Школьники с особенностями развития учатся в специализированных классах, а также по инклюзивной программе [то есть вместе с детьми без статуса инвалидности] или на дому. Для них готовят адаптированные учебные программы, закупают нужные учебники и пособия.

С 2024 года в Рязани открыты классы для детей с задержкой психического развития — сейчас их шесть на базе школ №№ 1, 9/31, 20, 37, 50. В 2026—2027 учебном году планируют открыть еще четыре таких класса в школах №№ 24, 29, 37, 66.

Дети с расстройством аутистического спектра могут учиться в спецклассах школ № 60/61 и № 66.

Детям помогают логопеды, психологи, дефектологи, тьюторы. Для занятий есть специальные кабинеты с игровым и спортивным оборудованием, материалами для развития моторики и бытовых навыков.

Все обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью обеспечены бесплатным питанием, отметила Сарычева.

Депутат Роман Калинин отметил, что о росте количества детей с заболеваниями говорить не хочется, но статистика и потребность в спецклассах говорит сама за себя. Вопрос держат на контроле.