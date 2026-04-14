Судебные приставы добились ремонта поврежденной трассы в Рязанской области

Суд обязал региональный минтранс отремонтировать проблемные участки автодороги «Пехлец − Кораблино − Скопин». Специалистам необходимо заделать трещины и выбоины, восстановить разрушенные кромки асфальта и вернуть проезжей части нормальную ширину. Отмечается, что требования суда минтранс не исполнил. За это ведомство оштрафовали на 30 тыс. рублей. Покрытие дороги приведено в нормативное состояние.