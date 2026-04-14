СМИ: власти РФ могут ослабить ограничения интернета из-за недовольства граждан

Российские власти могут замедлить введение новых ограничений интернета на фоне роста недовольства граждан. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, часть чиновников предупреждает о политических и экономических рисках усиления блокировок и обсуждает необходимость смягчения мер.

Собеседник Forbes уточнил, что давление могут снизить за счет ослабления ограничений в отношении Telegram. По его словам, это поможет уменьшить напряжение, которое нарастает с начала года на фоне роста цен, налоговых изменений и проблем со связью.

Источники также отмечают, что ужесточение контроля над интернетом может отразиться на общественных настроениях, поэтому власти могут повременить с дальнейшими ограничениями.