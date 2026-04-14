Рязанского водителя отправили на 300 часов обязательных работ и конфисковали машину за пьяное вождение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Московский районный суд Рязани вынес приговор 38-летнему местному жителю, который повторно сел за руль в состоянии опьянения — ранее его уже наказывали за такое же нарушение. В октябре 2025 года его задержали полицейские. Суд признал мужчину виновным по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и назначил наказание: 300 часов обязательных работ и лишение права управлять транспортом на два года. Автомобиль нарушителя конфисковали в пользу государства.