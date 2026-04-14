Рязанец продавал доступ к своему банковскому счету, ему грозит до 6 лет колонии

В отношении жителя Спасского района возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». По версии следствия, в сентябре 2025 года он из корыстных побуждений предоставил знакомому доступ к системам дистанционного банковского обслуживания своего счета для незаконных операций с деньгами. За такое преступление грозит до 6 лет лишения свободы.

