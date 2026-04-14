Рязанцы пожаловались на родителей, которые паркуются под знаками у школы № 45

Несмотря на установленные со всех сторон знаки, запрещающие остановку, некоторые родители оставляют машины прямо под ними. По словам возмущенных горожан, из-за этого образуются заторы и возникает опасность для детей — особенно когда автомобили сдают назад. Обращения в полицию, как отмечают жители, результатов не дали. Кроме того, выезд с территории организован через двор соседнего дома, асфальт в котором жители сделали за счет ТСЖ. Теперь авторы жалобы намерены фиксировать нарушения и отправлять фотографии в ГИБДД.

Жители Рязани обратились к сотрудникам ГИБДД и администрации города с жалобой на ситуацию у школы № 45. Об этом сообщили на странице «Новости Рязани ВКонтакте».

Несмотря на установленные со всех сторон знаки, запрещающие остановку, некоторые родители оставляют машины прямо под ними. По словам возмущенных горожан, из-за этого образуются заторы и возникает опасность для детей — особенно когда автомобили сдают назад. Обращения в полицию, как отмечают жители, результатов не дали.

Кроме того, выезд с территории организован через двор соседнего дома, асфальт в котором жители сделали за счет ТСЖ. Теперь авторы жалобы намерены фиксировать нарушения и отправлять фотографии в ГИБДД.

Фото: «Новости Рязани Вконтакте».