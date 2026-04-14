Рязанцы массово остались без горячей воды и отопления

Во вторник, 14 апреля, горячую воду отключили по следующим адресам: Касимовское шоссе, дома №№ 48к5, 54к1, 54к2, 54к3, 50б; улица Новоселов, дом № 33; улица Горького, дома №№ 37к1, 45; улица Свободы, дома №№ 73, 75; улица Фрунзе, дом № 32; улица Бирюзова, дома №№ 6, 6к1, 6к2, 7, 7к1, 7к2, 8, 8к1, 9/23; улица Интернациональная, дома №№ 7, 7-а, 8/29; улица Станкозаводская, дома №№ 25, 25к1, 27, детские сады № 3, № 16. Ресурс обещают вернуть к 17:00. Помимо этого, отопление отключили по адресам: улица Телевизионная, дома №№ 7к1, 9; улица Трудовая, дома №№ 8, 8к1, 10, 12/19; улица Ломоносова, дома №№ 7, 7-а. Его подачу пообещали восстановить к 16:00.