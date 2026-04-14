Рязанцев предупредили об изменениях в расписании движения теплоходов
Рязанцев предупредили об изменениях в расписании движения теплоходов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязанского округа.
Отмечается, что с 17 апреля будут действовать следующие рейсы:
- Рязань-Заокское: 5:45, 14:30, 18:00;
- Заокское-Рязань: 06:35, 15:20, 18:50;
- Рязань-Коростово: 17:30;
- Коростово-Рязань: 06:00.