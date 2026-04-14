Рязанцев предупредили об изменениях в расписании движения теплоходов

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязанского округа. Отмечается, что с 17 апреля будут действовать следующие рейсы: Рязань-Заокское: 5:45, 14:30, 18:00; Заокское-Рязань: 06:35, 15:20, 18:50; Рязань-Коростово: 17:30; Коростово-Рязань: 06:00.