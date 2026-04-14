Рязанцам рассказали, что делать, если из их двора не вывозят мусор

Пожаловаться на невывоз мусора можно через приложение «Госуслуги Дом»: в разделе «Заявки» выбрать тему «придомовая территория», затем «вывоз мусора» и «вывоз мусора с нарушениями». Если проблема не решится, можно отправить жалобу в Госжилинспекцию прямо из приложения. Отмечается, что за вывоз отходов отвечает региональный оператор, а за порядок на прилегающей территории — управляющая компания.

Отмечается, что за вывоз отходов отвечает региональный оператор, а за порядок на прилегающей территории — управляющая компания. При температуре выше +5°C мусор должны вывозить ежедневно, при более низкой — не реже раза в три дня. Допустимая задержка — один день летом и два зимой.

