Рязанцам напомнили о комендантском часе для несовершеннолетних

Полиция напомнила жителям Рязанской области о действии комендантского часа для несовершеннолетних. Согласно правилам, ограничения зависят от времени года: с 1 октября по 30 апреля — с 22:00 до 06:00; с 1 мая по 30 сентября — с 23:00 до 06:00.

В ведомстве подчеркнули, что комендантский час направлен на защиту детей и подростков от возможных угроз в вечернее и ночное время.

Полиция призвала родителей контролировать местонахождение детей и напомнила, что соблюдение этих правил помогает избежать опасных ситуаций.