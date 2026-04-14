Россиян предупредили о возможном подорожании на 30% домашнего интернета

В России интернет может подорожать на 30% из-за новых требований к провайдерам. Об этом рассказал Денис Кусков, генеральный директор агентства TelecomDaily. Министерство цифрового развития предлагает ввести платные лицензии для интернет-провайдеров и обязать их подключаться к системе СОРМ, которая позволяет правоохранительным органам следить за интернет-трафиком. Кусков отметил, что если новые правила будут приняты, операторы связи могут увеличить цены для пользователей, чтобы покрыть свои расходы. Ранее прогнозировалось, что тарифы вырастут на 10% к 2026 году, но с новыми требованиями рост может составить до 30%.

Эксперт также подчеркнул, что небольшие провайдеры могут столкнуться с трудностями и начать объединяться или продавать свои компании более крупным игрокам. Хотя резкого повышения цен в ближайшее время не ожидается, изменения на рынке могут произойти.