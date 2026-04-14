Россиян предупредили о рассылке фейковых писем о взломе личного кабинете от лица ФНС. Об этом пишет РИА Новости.

«Уважаемый пользователь, был зафиксирован вход с нового устройства. Система обнаружила выгрузку ваших документов», — говорится в письме, якобы отправленным ФНС.

Далее указывается устройство, с которого был произведен вход в кабинет, а также геолокация. При этом отмечается, что необходимо обратиться в отдел оперативного контроля, если сделать это, то схема продолжает развиваться стандартным схемам.

В ФНС ранее напоминали, что ведомство не просит личные данные, не требует перевести деньги на карту или пройти по ссылке, а также продиктовать код, а обращаться стоит в единый контакт-центр.