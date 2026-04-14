РИА Новости: ЕС может расширить санкции против России

Новые изменения в санкционном режиме ЕС, направленные против России, будут приняты автоматически и затем окончательно согласованы на уровне министров. Ожидается, что вопрос рассмотрят на заседании глав МИД стран Евросоюза, которое запланировано на 21 апреля, где и может быть официально объявлено о расширении ограничений. По предварительным данным, речь идет о включении в санкционный список новых физических и юридических лиц.

Новые изменения в санкционном режиме ЕС, направленные против России, будут приняты автоматически и затем окончательно согласованы на уровне министров. Об этом пишет РИА Новости.

Ожидается, что вопрос рассмотрят на заседании глав МИД стран Евросоюза, которое запланировано на 21 апреля, где и может быть официально объявлено о расширении ограничений.

По предварительным данным, речь идет о включении в санкционный список новых физических и юридических лиц.

Санкционный режим ЕС по обвинению в «дестабилизирующей деятельности» действует с осени 2024 года. Сейчас под ограничениями находятся десятки физлиц и организаций, а всего в рамках санкционных пакетов — более 2,4 тыс. человек и компаний.